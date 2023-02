Groeneweg in Veen wordt tijdelijk afgesloten: drempels worden wegversmallingen

VEEN • De Groeneweg in Veen is van maandag 27 februari tot en met vrijdag 10 maart afgesloten. Woningen en bedrijven aan de weg blijven bereikbaar via de Veensesteeg of de N267, afhankelijk van de werkzaamheden.

Tijdens de afsluiting wordt er gewerkt aan de weg. De bestaande drempels worden verwijderd en vervangen door wegversmallingen. Onderzoek wees uit dat de drempels geen effect hebben op de snelheid van het verkeer. Ook zorgen ze voor problemen bij lage en smalle voertuigen.