Hans Duister gaat na 45 dienstjaren bij supermarkt in Hank met pensioen

31 minuten geleden

Algemeen 111 keer gelezen

HANK • Na 45 dienstjaren bij de plaatselijke supermarkt in Hank gaat Hans Duister op 24 februari met vervroegd pensioen.

Hans heeft in al deze jaren veel in de supermarkt zien veranderen. Hij is op 4 oktober 1976 begonnen bij VeGe welke werd overgenomen door Super, Super de Boer en uiteindelijk Jumbo.

Binnen de winkel heeft Hans vele functies gehad, zo is hij begonnen op de groente- en fruitafdeling vervolgens de kruidenierswarenafdeling en was hij de laatste 20 jaar te vinden in de bakkerij.

Na het bereiken van de 65-jarige leeftijd kijkt Hans er naar uit om meer tijd met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen door te brengen.