Advertorial

Looking for a topjob? Oerlemans Plastics organiseert open banenavond

do 9 feb 2023, 08:59

GENDEREN/GIESSEN • Oerlemans Plastics organiseert op donderdag 2 februari van 16.00 tot 20.00 uur een open banenavond. De banenavond wordt zowel in Genderen als in Giessen gehouden. Elk half uur start er een rondleiding, de laatste begint om 19.00 uur.

Tijdens de open banenmarkt zijn er verschillende activiteiten met hapjes en drankjes. Kan je niet op 2 februari? Loop dan eens binnen op de inloopavond voor een kop koffie. Deze zijn op donderdag 26 januari en donderdag 9 februari van 17.00 tot 19.30 uur.

Werken bij Oerlemans Plastics

Werken bij Oerlemans Plastics betekent werken in schone fabrieken met kwalitatieve materialen. We produceren immers verpakkingsmaterialen voor onder meer de voedselindustrie en hierbij is het extra belangrijk dat we schoon en veilig werken. We werken hard, maar vinden gezelligheid ook belangrijk. De sfeer is informeel en onze actieve personeelsvereniging organiseert veel leuke activiteiten voor zowel de medewerkers als hun gezinnen.

Oerlemans Plastics is in Genderen gevestigd aan de Kleibergsestraat 4. In Giessen is Oerlemans te vinden op Industrieweg 7.