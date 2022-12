Martijn de Fijter is kampioen van Kromme Keu Kersttoernooi 2022

GENDEREN • Het Kromme Keu Kersttoernooi 2022 zit er alweer op. In december 2022 organiseerde biljartvereniging De Kromme Keu uit Genderen een biljarttoernooi geschikt voor ervaren en niet ervaren biljarters.

Het toernooi telde 69 deelnemers, die in zeven ronden, verspreid over dertien dagen met elkaar te strijd aangingen voor de Kromme Keu kerstwisselbokaal. Martijn de Fijter uit Veen, mocht zich na een spannende wedstrijd tegen Wim Treffers uit Eethen de Kromme Keu Kerstkampioen 2022 noemen.

Biljartverening de Kromme Keu uit Genderen bestaat al 50 jaar. Met zes teams wordt deelgenomen in verschillende competities op verschillende niveaus. Elk jaar organiseert de verenging, in samenwerking met Café ’t Zwaantje in Genderen, het Kromme Keu Kersttoernooi. Dit jaar de alweer de dertigste editie van het toernooi. Het toernooi was een succes. Niet alleen door het grote aantal deelnemers, maar ook door gezellige sfeer en de drukbezochte finaleavond.