Electro World Veen verwacht run op vuurwerk: ‘Mensen willen echt een feestje bouwen’

ma 19 dec 2022, 08:36

Algemeen 292 keer gelezen

VEEN • Twee jaar lang mocht er geen vuurwerk verkocht worden in Nederland, vanwege corona en dreigende overbelasting van ziekenhuizen. Dit jaar is het op veel plekken weer toegestaan. Ondanks dat veel mensen de hand op de knip houden door de gestegen prijzen, verwachten vuurwerkhandelaren dat er dit jaar niet bezuinigd zal worden op vuurwerk.

Dennis van Roosmalen ziet nu al een toename in de online-verkoop van vuurwerk. Hij heeft al ruim 10 jaar ervaring met de verkoop. Zijn zaak Electro World Veen is een vast vuurwerkverkooppunt in het dorp geworden.

“Ondanks dat er de afgelopen twee jaar wel veel afgestoken is in Nederland, verwachten de vuurwerkleveranciers toch dat er dit jaar een grote run op de Nederlandse winkels komt. Mensen hoeven namelijk niet meer naar het buitenland om aan vuurwerk te komen”, zegt Van Roosmalen.

Feestje bouwen

Dit jaar verkoopt zijn winkel vuurwerk van drie verschillende soorten merken, namelijk Vuurwerktotaal, Vuurwerktoppers en Zena. Via de overkoepelende website www.vuurwerkveen.nl kunnen klanten vuurwerk aanschaffen van deze merken. Van Roosmalen pakt dit jaar zo breed uit, omdat hij al twee jaar op rij niets mocht verkopen. “We zien aan de bestellingen dat de mensen dit jaar echt een feestje willen bouwen”, stelt hij.

“Niet alleen in de verkoop van vuurwerk, maar ook in de beschikbaarheid is dit terug te zien. Er is door vuurwerkhandelaren al erg veel ingekocht. Sommige soorten vuurwerk zijn ook niet meer online te verkrijgen, maar zullen nog wel te koop zijn in de winkel.”

Van Roosmalen legt uit hoe dit kan. “Wij hebben vuurwerk dat we online verkopen uit voorraad, dit ligt in de bunkers bij de leveranciers, én we hebben een voorraad ingeslagen die we alleen tijdens de vuurwerkverkoopdagen verkopen. Zodat de klanten die in de winkel willen kopen ook voldoende keus hebben.”

De winkel in Veen is al bijna ingericht op de vuurwerkverkoop. “Dit vuurwerk wijkt ook af van hetgeen de mensen online kunnen kopen”, zegt de vuurwerkverkoper, die aangeeft zo’n 150 verschillende soorten vuurwerk op voorraad te hebben.

Geen knalvuurwerk

Sinds 2020 zijn losse vuurpijlen en knalvuurwerk verboden in Nederland. Er mogen met oud en nieuw alleen ‘cakeboxen’ met siervuurwerk worden verkocht. “Dit is vuurwerk waar bijna iedereen plezier van heeft”, stelt Van Roosmalen.

“De grootste groep mensen houdt hiervan en heeft een stuk minder met die harde knallen. Helaas wordt dit nog volop in het buitenland gehaald.” Volgens de vuurwerkverkoper uit Veen is siervuurwerk, bij normaal gebruik, ook een stuk veiliger.

Vraag verschoven

Ondanks een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk in Nederland, is van een dalende omzet geen sprake. “De vraag naar vuurwerk is verschoven. Mensen die vroeger knalvuurwerk kochten, vragen nu naar de alternatieven die we hebben. Voor de liefhebbers van harde knallen zijn die er namelijk wel degelijk. Er is bijvoorbeeld vuurwerk waarbij er honderd shots snel achter elkaar de lucht ingaan”, vertelt Van Roosmalen. Vanzelfsprekend levert dit ook het nodige lawaai op. Dit jaar verkoopt hij ook categorie 1 vuurwerk – de lichtste categorie - in zijn winkel, leuk voor de jongere kinderen.

Voor vuurwerkliefhebbers uit Altena zal het prettig wezen dat zij dit jaar weer op hun vertrouwde adressen vuurwerk aan kunnen schaffen. Electro World Veen start op donderdag 29 december met de verkoop van het vuurwerk. Ook op vrijdag 30 december en zaterdag 31 december kunnen kopers bij Van Roosmalen terecht. Op oudejaarsdag zal de winkel geopend zijn tot 20.00 uur en de twee dagen hiervoor tot 18.00 uur.

Twee tips

Van Roosmalen geeft vuurwerkliefhebbers twee tips mee. “Als je tijd hebt, wees dan slim en kom op donderdag of vrijdag. Op de laatste dag is het altijd erg druk.” En: “Stuur even een mailtje als er online iets niet te verkrijgen is. Dan stellen we iets samen vanuit de winkel, zodat de klant niet misgrijpt.”