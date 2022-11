Ramon van Meteren uit Sleeuwijk haalt 18.000 euro op voor het Sophia Kinderhuis

SLEEUWIJK • Ramon van Meteren is er nog beduusd van. Zijn doneeractie voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam bracht maar liefst 14.985,35 euro op. Het bedrag werd nog verhoogd naar 18.000 euro. “Een paar dagen na mijn overhandiging kreeg ik een e-mail van iemand die het zo tof vond dat hij het bedrag wilde verhogen naar 18.000 euro. Bizar allemaal. We zagen dit niet aankomen. We zijn er echt nog steeds af en toe stil van.”

Sleeuwijker Ramon van Meteren (18) heeft sinds zijn geboorte een bindweefsel-aandoening (Loeys-Dietz syndroom). Sinds hij op de wereld werd gezet, was hij tot zijn achttiende in het Sophia Kinderziekenhuis kind aan huis. “Ik heb meer dan de helft van mijn leven daar doorgebracht”, vertelt hij.

Transfer

Nu hij volwassen is, heeft hij ook afscheid moeten nemen van ‘zijn’ Sophia en inmiddels voor verdere behandeling (en) ’een transfer’ gemaakt naar het Erasmus MC. Het afscheid van Sophia wilde de Sleeuwijker niet zo maar ongemerkt voorbij laten gaan.

“Ik wilde ze daar bedanken voor hun goede en lieve zorg door de jaren heen. Ik ben er 44 keer geopereerd. Ik heb daar zoveel tijd doorgebracht en daar zoveel meegemaakt. Ik wilde iets terug doen voor al die hulp.”

Doneeractie

Op welke manier was de vraag. De keuze viel op een bijzondere doneeractie. “We zijn eerst gestart met een online actie. Later zijn we bedrijven en particulieren gaan benaderen, maar dat gebeurde ook al andersom toen het bekend werd. Er werden ook allerlei acties op touw gezet. Bij mijn vader op school, de Schans, werd bijvoorbeeld een spelletjesmiddag georganiseerd, waarvan de opbrengst naar de actie ging. Bij de voetbalwedstrijd Sleeuwijk-Woudrichem was er ook een actie”, noemt hij een paar voorbeelden.

Ook moeder Annie deed haar best, zegt Ramon. “Mijn moeder, die als hobby fotografie heeft, maakte portret-shoots waarvan de opbrengst naar de actie ging.”

Veel dank verschuldigd

Ramon van Meteren kan zijn gulle gevers niet allemaal met naam en toenaam noemen natuurlijk. “Albert Heijn in Sleeuwijk was een grote sponsor. Daar ben ik ook heel veel dank aan verschuldigd.”

De donaties kwamen van her en der. “Ik heb niet durven dromen dat ik zoveel geld op zou halen. Ik wil echt iedereen ontzettend bedanken. De donaties kwamen uit heel Nederland. Zelfs uit Groningen.”

De cheque werd op woensdag 26 oktober overhandigd. “Het geld wordt verdeeld over een aantal afdelingen waar ik zelf mee van doen heb gehad. Van de kinderarts tot Sophia TV zeg maar.”

Lerarenopleiding biologie

Inmiddels is Ramon van Meteren een nieuwe wereld ingestapt. Nadat hij eerder zijn HAVO-diploma op zak stak, studeert hij nu aan de Hogeschool in Rotterdam. Hij volgt er nu de lerarenopleiding biologie.

Begin volgend jaar hoopt hij al stage te gaan lopen. Hij kijkt er naar uit om les te geven. “De Hogeschool ligt overigens tegenover Erasmus MC waar ik voor verder behandelingen op aangewezen ben. Ik kan als het nodig is zo de weg oversteken”, lacht de Sleeuwijker.