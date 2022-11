Veer tussen Aalst en Veen uit de vaart voor noodzakelijke werkzaamheden

VEEN • Het veer Aalst-Veen gaat op vrijdag 4 november na de ochtendspits enkele uren uit de vaart vanwege noodzakelijke werkzaamheden.

De stremming gaat in vanaf 09.00 uur. Het is niet bekend hoelang de onderhoudswerkzaamheden precies zullen duren. Via de Riveer-app zal de veerdienst kenbaar maken wanneer de dienstregeling weer wordt hervat.