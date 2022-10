Doe-middag bij De Windroos in Gorinchem

Thomashuis Almkerk houdt winterfair in de tuin: ‘Ze vinden het zo leuk hier’

Algemeen

23 uur geleden

ALMKERK • Het Thomashuis in de Kruisstraat in Almkerk houdt zaterdag 19 november van 11.00 uur tot 15.00 uur in de tuin een winterfair. Ze verkopen vooral veel originele, handgem..