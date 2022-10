Jubileumboek over 100-jarige café ’t Zwaantje in Genderen

GENDEREN • In Genderen is vanaf woensdag 16 november aanstaande het prachtige jubileumboek te koop, dat verhaalt over 100 jaar café ’t Zwaantje. In de volksmond draagt deze gelegenheid de naam Kees van Japkes, vernoemd naar de tweede generatie uitbaters, zijnde de familie Van Wijk.

Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer en is het café uitgegroeid tot een veel bezocht eetcafé. Bijzonder is dat op het erf van deze familie niet alleen ’t café is gevestigd maar ook een boerderij.

Het boek vertelt over deze opmerkelijke combinatie. De geschiedenis van zowel het café als de boerderij komt in het boek uitgebreid aan bod, alsmede ettelijke anekdotes van én over markante bezoekers.

Nog altijd ziet menige vereniging uit Genderen het café als haar thuisbasis en aan al die clubs uit zowel het heden als verleden wordt aandacht besteed.

Rijk geïllustreerd met foto’s

Het boek telt ruim 270 bladzijden, is rijk geïllustreerd met foto’s uit zowel het heden als het verleden en kent een fraaie stevige kaft. Met de feestdagen voor de deur is het boek een mooi cadeau.

Beperkte oplage

Het boek zal in een beperkte oplage verschijnen en kost 24,95 euro. Vanaf heden kan er in het café worden ingetekend. Een boek bestellen kan ook via 0416-351184 of 06-53854900.

Vanaf donderdag 17 november is het boek in Genderen te koop bij café ’t Zwaantje, bij Geschenkenhuis Treffers en bij Spar Supermarkt Van Horsen.