Oranje Nassauschool in Veen gaat verhuizen naar nieuwbouwlocatie De Eng

14 minuten geleden

Algemeen 45 keer gelezen

VEEN • De Oranje Nassauschool in Veen gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in uitbreidingsplan De Eng. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders. Ook de naastgelegen gymzaal uit 1972 zal in de nieuwbouw geïntegreerd worden, evenals de peuterspeelzaal die momenteel ook al in de school gehuisvest is.

In het Integraal Huisvestingsplan (een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting) van de gemeente Altena is de renovatie van de Oranje Nassauschool in Veen opgenomen. ‘Op basis van financiële en onderwijskundige overwegingen is besloten de Oranje Nassauschool niet te renoveren, maar voor vervangende nieuwbouw te kiezen’, schrijft het college.

Twee geschikte locaties

Voor de nieuwbouw werden twee geschikte locaties in Veen gevonden. Dit waren de huidige locatie van de Oranje Nassauschool aan de Hardenbergh en een nieuwbouwlocatie in het uitbreidingsplan De Eng in Veen.

‘In de businesscase voor de nieuwbouw zijn beide locaties tegen elkaar afgewogen en is geconcludeerd dat nieuwbouwlocatie De Eng de voorkeur heeft. Ook het bestuur van de school heeft voorkeur voor De Eng uitgesproken’, aldus het college. ‘De (verkeers)veiligheidsaspecten hebben bij de overwegingen een belangrijke rol gespeeld. Wij hebben nu besloten de nieuwbouw van de Oranje Nassauschool daadwerkelijk te realiseren op nieuwbouwlocatie De Eng.’

Woningen en begraafplaats

De intentie van het college is om op de huidige locatie van de school, aan de Hardenbergh, woningen en een begraafplaats te realiseren.