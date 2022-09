Burgemeester Lichtenberg en wethouder Van Ooijen bezoeken Drongelen

DRONGELEN • Burgemeester Egbert Lichtenberg en kernwethouder Wendy van Ooijen brachten afgelopen zaterdag een bezoek aan Drongelen. De aanleiding was tweeledig. Enerzijds was dit het moment om hen diverse gerealiseerde projecten te tonen, anderzijds was het Burendag.

Bij het afscheid van gemeente Wijk en Aalburg kreeg elke kern een budget om de leefbaarheid van de kern te vergroten. Na een enquête onder de bewoners zijn er een aantal projecten gekozen en in 2019 en 2020 gerealiseerd door de bewoners van Drongelen zelf. Hieronder bijvoorbeeld een ‘chillhut’ voor jongeren, een trekpontje over het Oude Maasje (opgenomen in het Rondje Gansoyen), nieuwe bestrating van de parkeerplaatsen bij het Dorpshuis en twee stenen platen met het wapen van Drongelen die zijn opgenomen in de parkeerplaatsen.

Tot slot is er budget beschikbaar gesteld voor het handhaven van de kerkklok en luiden van de klok bij speciale gelegenheden. De kerk in Drongelen is namelijk verkocht aan een particulier. Door corona werd de officiële opening hiervan uitgesteld. Deze werd nu gecombineerd met Burendag, die door de stichting Dorpsbelangen werd georganiseerd. Hoewel het weer tegenviel was het een geslaagde dag.

Rondje Drongelen

Met de gehuurde Hankomobiel, die twee rijtuigen voorttrok, kon het gezelschap alle projecten zien. De gasten zaten droog en konden zo een rondje rond Drongelen rijden en diverse plekken zien. Waaronder Camping De Speeltol, waar ze een ijsje kregen.

Burgemeester Lichtenberg en wethouder Van Ooijen hebben de dag geopend met het hijsen van de vlag van Drongelen. Na een kort welkom door de voorzitter van de Dorpsraad, sprak de burgemeester alle aanwezigen toe. Na terugkomst van de Hankomobiel hadden de vrijwilligers in het Dorpshuis een heerlijke lunch bereid.

Boekje uitgereikt

Tijdens die lunch was er muzikale begeleiding door Jan van de Boogaard. Ook werd het boekje ‘Historie van Drongelen’, geschreven en geïllustreerd door Jaap Dammers, uitgereikt aan de aanwezigen. Dit boekje wordt nog bezorgd bij alle inwoners van Drongelen en zal in de toekomst ook standaard aan nieuwe bewoners worden uitgereikt.