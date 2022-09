Weekendafsluiting A27 tussen Gorinchem en Everdingen

43 minuten geleden

Algemeen 176 keer gelezen

REGIO • Rijkswaterstaat voert in het weekend van 16 tot 19 september onderhoud uit aan de A27 tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 20 minuten.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf vrijdag 16 september 21.30 uur en zullen duren tot maandag 19 september 05.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de A27 tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen afgesloten. De nood- en hulpdiensten kunnen bij hoge prioriteit de werkzaamheden met gepaste snelheid passeren.

Doorgaand verkeer van knooppunt Gorinchem naar knooppunt Everdingen wordt omgeleid via de A15 en de A2. Verkeer vanaf knooppunt Gorinchem naar de aansluiting Noordeloos wordt omgeleid via de N216 en de N214. Verkeer vanaf de aansluiting Noordeloos naar knooppunt Everdingen wordt omgeleid via knooppunt Gorinchem. Verkeer vanaf de aansluiting Lexmond naar knooppunt Everdingen wordt omgeleid via de aansluiting bij Vianen.

Bij grote drukte verwijst Rijkswaterstaat via de informatiepanelen langs de weg naar alternatieve routes.

De rijbanen op de A27 hebben periodiek onderhoud nodig. Eerder deze maand voerde Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de A27 tussen knooppunten Everdingen en Gorinchem, aankomend weekend worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd aan de rijbaan in de andere richting. Asfalteringswerkzaamheden vinden op diverse wegvakken in de afsluiting plaats. De vakken die aangepakt moeten worden, liggen verspreid over het gehele traject.