Meer dan 1500 mensen zoeken mee naar Yoran Krol: ‘Verschrikkelijk als je kind kwijt is’

za 13 jan 2024, 15:13

SLEEUWIJK • Ruim vijftienhonderd vrijwilligers zochten mee naar de vermiste Yoran Krol uit Sleeuwijk. Vrijwilligers stonden soms meer dan twee uur in de rij alvorens zich in te schrijven. Pas na inschrijving kregen ze een zoekgebied toegewezen. Door veel hogere opkomst dan verwacht, waren de veiligheidshekjes op, maar deze werden later weer aangevuld door de gemeente Altena.

De zoekactie werd gecoördineerd door het Coördinatie Platform Vermissing uit Urk. Het platform bestaat uit vrijwilligers en coördineert zoekacties naar vermiste personen door het hele land.

Lange rij mensen op dijk

Startpunt van de zoekactie was het Sleeuwijks Kerkje aan het Kerkeinde, niet ver van de Merwedebrug waar de fiets van Yoran in de vroege ochtend werd teruggevonden. Op het pad vanaf de dijk naar het kerkje vormde zich een lange rij mensen, die mee wilden zoeken. Op vrijwel de gehele dijk tussen de Merwedebrug en verder richting Werkendam stonden geparkeerde auto’s langs de weg.

Extra veiligheidshesjes

De gemeente Altena had parkeerwachten ingehuurd om alles in goede banen te leiden. Ook burgemeester Egbert Lichtenberg kwam in de ochtend naar het kerkje om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken. De gemeente Altena zorgde in de loop van de dag ook voor extra veiligheidshesjes die ze via enkele bedrijven op de kop had getikt.

Toeloop groter dan ingeschat

Woordvoerder Ramona van het Coördinatie Platform Vermissing vertelt net na de middag dat ze rekening hadden gehouden met drie- tot vierhonderd vrijwilligers. Maar vanaf negen uur was de toeloop veel en veel groter dan ingeschat.

“We doen de zoekacties nooit ‘stand alone’, maar altijd op verzoek van de politie en de familie. We sturen mensen op pad met een prikstok en een hesje, het zoekgebied is zo’n 25 tot 30 kilometer vanaf de Merwedebrug.” Ook de mensen van het platform zijn allemaal vrijwilligers, zaterdag zijn ze met achttien mensen paraat.

Scheepjes zoeken op het water

“Met Kerst hadden we nog een zoekactie in Flevoland, maar we hebben ook meegezocht naar Gino van der Straeten in Kerkrade.” Doel van het platform is vooral om zoekacties te coördineren en te voorkomen dat mensen zelfstandig zoekacties opzetten. Naast vrijwilligers die langs de oevers zoeken, hebben zich ook schippers van allerhande scheepjes zich gemeld om mee te zoeken op het water.

Sleeuwijks Kerkje opent deuren

Voor de coördinatie van de zoekactie bij het Sleeuwijks kerkje werd maandag contact gezocht met de stichting Sleeuwijks kerkje, zo vertelt bestuursvoorzitter Martin Kranenburg uit Sleeuwijk. Zij besloten ook het kerkje open te stellen voor toiletbezoek.

‘Soep was snel op’

Voor het schenken van koffie kwam de coördinatie van buurtbewoner Jeanine van Ekeren, ze vroeg in de buurtapp om vrijwilligers, Zaterdag aan het begin van de middag loopt ze langs de rijen wachtenden om koffie uit te delen. De Albert Heijn supermarkt in Werkendam sponsorde de koffie en de bekertjes. Vrijwilliger Nicolette van Andel van de HartenBrigade besloot spontaan om soep te koken en uit te delen. “We hadden voor driehonderd man soep gemaakt, maar die was snel op. Toen hebben we de Heerlijkheid gebeld en die heeft nog meer soep gebracht.”

Alsnog op pad in de middag

De rij wachtenden laat zich de soep goed smaken, sommigen staan al uren in de rij voor de inschrijving. Twee van hen besloten de rij te verlaten en elders in Sleeuwijk een kopje soep te gebruiken. Nu sluiten ze weer aan om in de middag alsnog op pad te gaan. Een ander groep van zo’n tien vrijwilligers heeft zich zojuist ingeschreven en staat in de startblokken om te vertrekken. Ze kregen een gebied toegewezen richting Dordrecht en varen daarvoor eerst met de pont over.

‘Het zal je kind maar zijn’

Een echtpaar uit Nieuwendijk was al vroeg bij het Sleeuwijks Kerkje en stopte net na de middag met zoeken langs de rivier bij het Kroonpad in de Kievietswaard. “We hebben zelf twee pubers en het zal je kind maar zijn dat wordt vermist. We hebben gezocht langs het water en tussen vier kribben. Het was nog wel een beetje glad.”

Zoeken op plaatsen waar je niet aan denkt

Een groepjes vrijwilligers zonder hesjes besloot zelf op pad te gaan vanwege de lange rij voor inschrijving. “Het is verschrikkelijk als je kind kwijt is, daarom voelen we ons ook betrokken en willen helpen. Van andere zoekacties weten we dat je juist moet zoeken op plaatsen waar je niet gelijk aan denkt.”