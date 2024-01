Jongerencentrum De Pomp opent deuren eerder in verband met zoektocht naar Yoran Krol

za 13 jan 2024, 13:55

ALMKERK • Jongerencentrum De Pomp in Almkerk opent vanavond eerder de deuren vanwege de vermissing van de 16-jarige Yoran Krol uit Sleeuwijk en de zoektocht die momenteel gaande is. Alle jongeren zijn welkom vanaf 18.45 uur.

De medewerkers van Jongerencentrum De Pomp begrijpen dat de vermissing van Yoran, en met name de zoektocht vandaag, veel impact heeft op de lokale jeugd.

Daarom stellen zij vanavond hun gebouw beschikbaar voor degenen die behoefte hebben aan een gesprekje of een luisterend oor. Medewerkers van De Pomp zullen aanwezig zijn om steun te bieden aan de jongeren.

‘We zijn er voor jou’

‘Wanneer je behoefte hebt aan een gesprekje of een luisterend oor schroom dan niet om een medewerker aan te spreken, wij zijn er namelijk voor jou’, meldt De Pomp in een bericht op Facebook. ‘Uiteraard is er ook gewoon alle ruimte om een spelletje te doen, te gamen etc.’

Voor het laatst gezien bij De Pomp

Yoran wordt sinds 24 december 00.30 uur vermist. Hij is voor het laatst gezien bij Jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Op de Merwedebrug is in de nacht van zijn vermissing een fiets aangetroffen. Hulpdiensten hebben daarop met boten en een politiehelikopter gezocht in het water van de rivier. Ondanks meerdere zoekacties op het water is Yoran nog niet gevonden.

Sinds vanochtend is er een grote zoektocht gaande naar de 16-jarige jongen, waaraan zeker 1500 vrijwilligers meedoen. De zoektocht wordt gecoördineerd vanuit Sleeuwijk.

Jas gevonden

Zaterdagochtend werd duidelijk dat de jas van Yoran vrijdag is gevonden in de Merwede bij Papendrecht.