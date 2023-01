Frituur vat vlam in Andelse woning

zo 8 jan 2023, 13:35

112 379 keer gelezen

ANDEL • In de nacht van zaterdag op zondag is er een brand uitgebroken in een woning langs de Burgemeester van der Schansstraat in Andel. De brandweer schaalde al snel op naar het sein ‘middelbrand’ en kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse.

Ter plekke bleek het al snel mee te vallen. Een frituur had vlam gevat en de bewoners hadden deze al bijna geblust. De brandweer heeft gecontroleerd of het vuur uit was en zorgde ervoor dat het niet weer kon oplaaien.

Later is de stichting Salvage nog ter plekke gekomen. Deze stichting bemiddeld tussen de verzekeringsmaatschappijen en slachtoffers van bijvoorbeeld een brand.