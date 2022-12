Automobilist rijdt oudere vrouw aan in Andel en vertrekt na het ongeval

ANDEL • Een automobilist heeft zaterdagavond een oudere vrouw aangereden in Andel. De vrouw liep omstreeks 22.30 uur op een zebrapad aan de Julianastraat, toen ze geschept werd door de auto.

De automobilist reed vanaf de Neerandelseweg de Julianastraat op. Hier reed hij de vrouw aan, die gewond raakte. Volgens omstanders zou de man hierna gezegd hebben dat hij zijn voertuig zou wegzetten, om zich vervolgens over de vrouw te bekommeren. De man keerde echter niet meer terug nadat hij was weggereden.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse om zich te ontfermen over de gewonde vrouw. Ze is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat de ernst van haar verwondingen zijn.

De politie doet verder onderzoek naar het ongeval.