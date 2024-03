De leukste manier om Rotterdam te ontdekken!

25 minuten geleden

Zakelijk 69 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Havenrondvaart – Ervaar de meest innovatieve haven ter wereld!

Midden in het drukke verkeer van binnenvaart- en zeeschepen beleeft u een bijzondere rondvaart door één van de grootste zeehavens ter wereld. U ziet de indrukwekkende skyline met imposante gebouwen aan u voorbijglijden, gevolgd door een uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne overslag van duizenden containers. Tot slot vaart u langs het stoomschip Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn.

Waarom een rondvaart door het Havengebied van Rotterdam?

Tijdens de rondvaart ervaart u Rotterdam zoals ze is: rauw en industrieel. De haven van Rotterdam is met een oppervlakte van meer dan 12.600 hectare de grootste haven van heel Europa en de periode van groei is nog lang niet voorbij. De haven is absoluut niet saai en lelijk. Het gebied is het kloppende hart van de regio. De rondvaart neemt u mee in de geschiedenis en de huidige status van de Rotterdamse haven.





Skyline Rotterdam

Tijdens de rondvaart heeft u een prachtig uitzicht over de indrukwekkende skyline van Rotterdam. Van alle opvallende kenmerken van Rotterdam is de architectuur misschien wel het meest indrukwekkend. Bijna geen twee gebouwen zijn gelijk, maar dat is niet altijd zo geweest.

Rotterdam, de op één na grootste stad van Nederland, lijkt in niets op de andere Nederlandse steden. Deze verandering in het uiterlijk is het gevolg van de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In plaats van een kopie van de stad opnieuw op te bouwen, werd besloten een totaal nieuwe, moderne stad te bouwen – iets wat Rotterdam met veel enthousiasme heeft gedaan. Alles – van de zwaan vormige Erasmusbrug tot de imposante hoogbouw – is de moeite waard om te bekijken en komt aan bod tijdens de rondvaart.

Duur 75 minuten, inclusief audiogids.

Volwassenen € 17,50 - Kinderen van 4 tot 11 jaar € 9,80 – Senioren 66+ € 15,75

Koninklijke Spido, Willemsplein 85, 3016 DR Rotterdam, 010-2759999

Meer info vindt u op spido.nl