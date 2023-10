Van Hoorne Entertainment maakt derde bioscoopfilm Fien & Teun

MOLENAARSGRAAF • Na het succes van de eerste twee films, ‘Fien & Teun Het Grote Dierenfeest’ (2021) en ‘Fien & Teun Gaan Kamperen’ (2023), is Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf druk bezig met de opnames voor het derde avontuur van Fien & Teun.

Net als de eerder verschenen films van Fien & Teun, wordt ‘Fien & Teun Circus op de Boerderij’ geproduceerd door merkeigenaar Van Hoorne Entertainment, in coproductie met het Vlaamse Montana Media. De film staat opnieuw onder regie van Matthias Temmermans en de distributie is in handen van Dutch FilmWorks.

Allen zijn ze enthousiast over het succes van Fien & Teun. “De eerste twee films van Fien & Teun bleken zo’n succes dat een derde film niet uit kon blijven”, stelt Michael van Hoorne, eigenaar van Van Hoorne Entertainment. “Ook dit verhaal past weer perfect bij het boertje en boerinnetje en naast dat het vermakelijk is, zal de film kinderen ook dingen leren.”

Release

Daarbij bestaat het merk Fien & Teun in 2024 tien jaar. “Hoe mooi is het dan dat we met dit inmiddels zeer populaire kindermerk dan een derde film naar de bioscopen mogen brengen.” De release van ‘Fien & Teun Circus op de Boerderij!’ wordt verwacht in februari 2024.