600 zonnepanelen op nieuwbouwhal De Groot Drukkerij in Goudriaan

1 uur geleden

GOUDRIAAN • Anton de Groot en Christiaan Hak hebben op dinsdagochtend 11 juli het 600e en laatste zonnepaneel gelegd op de nieuwbouwhal van De Groot – Grootsgedrukt in Goudriaan.

Op zeven meter hoogte werd het paneel vakkundig gekoppeld door de directeur van het bedrijf, waarna in de loop van de dag de panelen in werking werden gesteld. “Een prachtig project”, vindt Christiaan Hak van H.I.S. in Giessenburg, die de nieuwste technieken en panelen gebruikte voor de nieuwbouwhal achter de drukkerij.

De 600 panelen leveren genoeg elektriciteit voor zo’n 50 huishoudens. Ze worden gebruikt voor de stroomvoorziening in het bedrijf. Samen met de reeds geplaatste zonnepanelen op enkele andere daken van het bedrijf leveren de 600 panelen op de nieuwbouwhal ongeveer een achtste op van de totale behoefte van het bedrijf.

“Uiteindelijk willen we naar een volledige zelfvoorziening toe, maar dan zullen we meer moeten doen dan alleen onze daken vullen met zonnepanelen”, weet Anton. “Een zonneweide of een windmolen zouden kunnen helpen om volledig zelfvoorzienend te worden. We denken hierover serieus na.”

Het bedrijf levert grote inspanningen om klimaatneutraal te worden. “Met ons grote papierverbruik nemen we ook onze verantwoordelijkheid door elk jaar een halve hectare bos aan te leggen. Warmtepompen gebruiken we al sinds 2005, elektrisch rijden doen we al vanaf 2015 en langzaam maar zeker gaan we helemaal van het gas af.”

De Groot – Grootsgedrukt heeft onlangs ook meegedaan aan de realisatie van een Postcoderoos op het dak van de fabriekshal aan de Heuvel 1, op een steenworp afstand van de hoofdvestiging aan de Zuidzijde in Goudriaan.

“Die opgewekte energie gaat naar mensen die meegedaan hebben aan deze Postcoderoos. Wij hebben hiervoor alleen ons dak beschikbaar gesteld.”