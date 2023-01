Nederlaag incompleet SNA

zo 29 jan 2023, 08:01

Wedstrijdverslagen 49 keer gelezen

ROTTERDAM/BLESKENSGRAAF • Met slechts vijf fitte speelsters -blessures en tweemaal zwangerschapsverlof- kon de vrouwenhoofdmacht van SNA het niet bolwerken tegen Volley Zuid 2.

Na de eerste twee sets was de stand nog in evenwicht (25-19, 11-25), maar meer zat er niet in voor de Bleskensgraafse volleybalsters (25-18, 25-22), die alles op alles zullen moeten zetten om degradatie uit de promotieklasse te voorkomen.