NK dammen voor jeugd vindt volgende week plaats in Papendrecht (met veel deelnemers uit de regio)

PAPENDRECHT • Van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei vinden er in Papendrecht drie Nederlands Kampioenschappen dammen voor de jeugd plaats: voor de pupillen algemeen, aspiranten meisjes en junioren meiden.

Het toernooi zal gehouden worden in de aula van christelijke scholengemeenschap De Lage Waard, locatie Vijzellaan in Papendrecht.

Pupillen

Voor de categorie pupillen (dammers in de leeftijd tot en met 12 jaar) hebben zich 22 getalenteerde spelers gekwalificeerd. Opvallend is dat twee verenigingen uit de regio sterk vertegenwoordigd zijn. Damvereniging De Kroonschijf uit Brandwijk is zelfs met negen spelers aanwezig, namelijk Olivier van der Heiden, Rafaël Koers uit Papendrecht, Pepijn van Merkerk, de broers Thijs en Sven Schakel, Joas Struik, Kors van Vliet, Thomas van Vugt en Tijn van Wijk.

Spelers Thomas Haag en Dieter Terlouw komen uit voor VGO uit Hoornaar. Voor sommigen is dit het eerste NK en zal het een spannende en enerverende ervaring worden om een hele week lange partijen te dammen.

Meisjes aspiranten en junioren

Tegelijkertijd met het NK pupillen zal ook het NK aspiranten (dammers in de leeftijd tot en met 16 jaar) en junioren (dammers in de leeftijd tot en met 19 jaar) voor meiden worden gespeeld. Bij de meiden zullen in totaal zeven deelnemers strijden in een rondtoernooi, waar onder andere Kroonschijfleden Bernice Hofman en Noa van der Wal aan mee zullen doen.

Programma

Op maandag 29 april wordt om 10:15 uur het NK officieel geopend waarop om 10:30 uur de wedstrijdklokken aangezet zullen worden voor de eerste ronde en om 15:00 uur voor de tweede ronde. Gedurende vijf dagen zullen er spannende damwedstrijden gespeeld worden. Op vrijdag 3 mei start om 09:30 uur de slotronde, waarop om 14.00 uur de winnaars gehuldigd zullen worden.

Komen kijken

Een ieder die benieuwd is hoe het er aan toegaat bij een NK dammen is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in CSG De Lage Waard. Toeschouwers zijn welkom om, mits in stilte, de damarena te betreden en de partijen te bewonderen. Voor belangstellingen die geen mogelijkheid hebben om langs te komen zal er na iedere speeldag via de website www.jeugddammen.com dagelijks een korte update geplaatst worden van de toernooien.

Organisatie

De kampioenschappen zullen voor het eerst in de geschiedenis georganiseerd worden door de damverenigingen De Kroonschijf (Brandwijk) en VGO (Hoornaar-Hoogblokland), beide spelend onder de paraplu van regiovereniging De Waarddammers.

EjK- en WjK-tickets

Tijdens het NK zijn er zowel tickets te verdienen voor het EjK dat van 1 tot en met 9 augustus wordt gehouden in Letland als voor het WjK dat van 27 oktober tot en met 4 november wordt gehouden in Polen. Bij de pupillen plaatsen zowel de nummers 1, 2 en 3 zich voor de internationale toernooien, bij de aspiranten de nummers 1 en 2 en bij de junioren alleen de kampioene.

Meer informatie over de NK’s dammen voor de jeugd is te vinden op de website www.jeugddammen.com.