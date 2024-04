Casper van der Woude wint 49ste Ronde van Lexmond, Giessenburger Sander Spoolder geeft Sportklasse-wedstrijd kleur

3 minuten geleden

Sport 18 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

LEXMOND • Ondanks een dreigende hemel bleef het zaterdag grotendeels droog tijdens de 49ste Ronde van Lexmond. Soms kwam zelfs de zon even tevoorschijn. Dat was ook het geval tijdens de zogenaamde hummeltjesrace. Een inmiddels legendarisch intermezzo waarin de allerjongste kinderen in een georganiseerde chaos over het parcours rijden met driewieler of loopfiets.

Het Lexmondse wielerfeest begon om 14.00 uur met de wedstrijd voor startlicentiehouders van start. Gejaagd door een stevige wind trakteerden zij de inwoners van Lexmond op een boeiende koers. Uiteindelijk was het Jan van Arckel-lid Joas Houweling die er met de winst vandoor ging. Op het podium werd hij vergezeld door Joost de Korte en Josry van der Meijs.

Eervolle vermelding voor Sander Spoolder

Een uur later was het de beurt aan de renners uit de Sportklasse. In deze koers viel vooral het sterk rijden van Sander Spoolder uit Giessenburg op. In een sterke kopgroep gaf de vandaag in het shirt van BEAT-cycling club koersende renner kleur aan de wedstrijd. Het leverde hem een prachtige podiumplaats op. De andere treden werden bezet door winnaar Vincent Tissingh (USWV de Domrenner) en Jeroen Versteeg van JvR de Batauwers.

Het slotstuk van de dag was de koers voor Amateurs/belofte/elite/professionals-B. Met name dankzij de aanwezigheid van de professionals-B stonden er met renners als Casper van der Woude (Metec Cyclingteam), Koen Vermeltfoort (VolkerWessels Cyclingteam) en Youri Havik (BEAT-cycling club) een aantal aansprekende namen aan de start. Voeg daarbij een sterk blok van de thuis rijdende vereniging Jan van Arckel waardoor burgemeester Sjors Fröhlich een indrukwekkend peloton in gang mocht schieten.

Mooi slotstuk

De koers werd gekleurd door een lange ontsnapping van vier coureurs die lange tijd op schootsafstand van het peloton op hoge snelheid rond de Lexmondse kerktoren raasden. Een van hen, de actief koersende Nick van der Lijke-Zijlaard van Jan van Arckel loste diep in de finale uit de goed draaiende kopgroep, waardoor de overige drie: Casper van der Woude en Hidde van Veenendaal (Metec Cyclingteam) en Bram Dissel van BEAT-Cycling club elkaar konden betwisten voor de winst.

Van der Woude en Veenendaal speelden hun overtal in de kopgroep professioneel uit waardoor eerstgenoemde solo als winnaar over de streep reed. Van Veenendaal sprintte naar de tweede stek op het podium en voor Dissel, die zijn spreekwoordelijke bordje in de jacht op van der Woude helemaal had leeg gegeten, restte slechts een derde plaats.

Tweede winst op rij

Winnaar Casper van der Woude won Lexmond voor het tweede jaar op rij. Na afloop sprak hij van een thuiswedstrijd. Hoewel hij als inwoner van Westbroek niet echt uit deze regio komt, voelt hij zich hier wel echt thuis. Vorig jaar won hij de ronde van Lexmond in de kleuren van Jan van Arckel, de wielervereniging waar hij zich van talentvol schaatser heeft ontwikkeld tot nog meer getalenteerd wielrenner.