Wesley van Butselaar 5000-ste abonnee van Regio-Voetbal

51 minuten geleden

REGIO • Feestelijke momentje voor Regio-Voetbal: Wesley van Butselaar is de vijfduizendste liefhebber van het regionale amateurvoetbal die een STIP-abonnement afsloot.

De redactie van Regio-Voetbal, onderdeel van uitgever Kontakt Mediapartners (KMP) in Goudriaan, bood hem om die reden een waardebon van Voetbalshop.nl aan.

Wesley van Butselaar (21) woont in Noordeloos en voetbalt in het tweede elftal van SteDoCo. “Ik volg diverse clubs uit de omgeving via Regio-Voetbal, op de website en op de socials. En mijn moeder kijkt mee”, zegt Wesley met een knipoog.

KMP is blij met de gestage groei van het aantal abonnees. “Zij maken het mede mogelijk dat wij de clubs uit de regio met onder meer verslagen, nieuwsberichten, interviews en beeldmateriaal op de voet kunnen blijven volgen”, aldus hoofdredacteur Rick den Besten.

