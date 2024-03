Derde vijfpunter op rij voor VC WIK

ma 25 mrt 2024

GROOT-AMMERS • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK heeft zaterdag voor de derde wedstrijd op rij met 4-0 gewonnen. Ditmaal werd het Rotterdamse RVC/Libanon zonder punten naar huis gestuurd.

Met nog twee wedstrijden te gaan staan de Groot-Ammerse volleybalsters tweede in de 3e divisie A. De promotieduels (20 april) lonken, maar er is nog niets beslist.

VC WIK kende met RVC/Libanon weinig problemen. Alleen in de derde set was er een dubbele wissel nodig om het tij in Ammers’ voordeel te doen keren: 25-19, 25-11, 25-22 en 25-20.