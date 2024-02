Isis Versluis geeft visitekaartje af en wint MTB-kampioenschap van de Alblasserwaard

ARKEL • Het MTB- en cyclocrosskampioenschap van de Alblasserwaard is zaterdag bij de vrouwen gewonnen door Isis Versluis. Het jonge Meerkerkse talent stond pas voor de tweede keer dit seizoen aan de start en gaf meteen haar visitekaartje af. Het kampioenschap was tevens de laatste wedstrijd van de regionale wintercompetitie.

Het MTB-parcours van Jan van Arckel heeft specifieke hindernissen en is hierdoor in het voordeel van de wat meer ervaren, behendige rijders. Een regenbui in de ochtend maakte het parcours op sommige delen extra glibberig. Vooral op de bochtige slingerpaden tussen de bomen was het een kwestie van overeind blijven.

Isis Versluis reed in Arkel naar de overwinning bij de vrouwen. Dieke van Wilgen kwam als tweede over de meet en werd hiermee winnaar van de wintercompetitie.

Uitslag C-klasse: 1. Isis Versluis (Meerkerk); 2. Dieke van Wilgen (Arkel); 3. Maam de Ridder (Zutphen).

Eindklassement: 1. Dieke van Wilgen; 2. Noa Stolk (Nieuwendijk); 3. Maam de Ridder.

Ruben Nederveen liet er geen twijfel over bestaan wie dit seizoen de sterkste renner was in de A-klasse. Na vier tweede plaatsen won de Hardinxvelder de laatste drie wedstrijden. In Arkel nam Nederveen vanaf de start het heft stevig in handen.

Uitslag A-klasse: 1. Ruben Nederveen (Hardinxveld-Giessendam); 2. Mika Bouman (Rijswijk); 3.Luuk Viveen (Woudrichem).

Eindklassement: 1. Ruben Nederveen; 2. Mika Bouman (Rijswijk); 3. Luuk Viveen (Woudrichem).

Bart van Noorloos reed onbedreigd naar zijn vijfde dagzege in de B-klasse.

Uitslag B-klasse: 1. Bart van Noorloos (Werkendam); 2. Wouter de Bruin (Giessenburg); 3. Matthias Hoogendoorn (Groot-Ammers).

Eindklassement: 1. Bart van Noorloos; 2. Gijsbert de Ruijter; 3. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf).

Bert Pesselse was met drie tweede plaatsen en vier zege de meest regelmatige renner bij de B-Master (45+).

Uitslag B-Masters: 1. Bert Pesselse (Giessenburg); 2. Pieter Wonink (Hoornaar); 3. Michel van Roon (Heinenoord).

Eindklassement: 1. Bert Pesselse; 2. Pieter Wonink; 3. Ron Timmer.

Uitslag D-klasse Jongens: 1. Andreas van de Streek (Goudriaan); 2. Stan Zeelenberg (’s-Gravendeel); 3. Xavier van Geldrop (Rotterdam).

Eindklassement D-klasse Jongens: 1. Andreas van de Streek; 2. Xavier van Geldrop; 3. Erik Bikker (Rotterdam).

Uitslag D-klasse Meisjes: 1. Pop de Ridder (Zutphen); 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk); 3. Annerie van der Sluijs (Werkendam).

Eindklassement D-klasse Meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld-Giessendam); 2. Rosalie van Bruggen; 3. Annerie van der Sluijs.

Uitslag E-klasse Jongens: 1. Max van Kolfschoten (Giessenburg); 2. Myliam Kapel (Rijswijk); 3. Levi van der Kaa (Kaatsheuvel).

Eindklassement E-klasse Jongens: 1. Myliam Kapel; 2. Max van Kolfschoten; 3. Levi van der Kaa.

Uitslag E-klasse Meisjes: 1. Mila Prins (Hank); 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel); 3. Winke van de Streek (Goudriaan).

Eindklassement E-klasse meisjes: 1. Mila Prins; 2. Nikita Verhoeven; 3. Winke van der Streek.

Uitslag F-klasse Jongens: 1. Jelle van der Leer (Dongen); 2. Zeb Mesker (Meerkerk); 3. Jitse Flach (Dordrecht).

