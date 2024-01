• Bryant Boogert in actie op de 1000 meter, die hem het goud opleverde.

Hoogbloklandse schaatser Bryant Boogert pakt nationale titel op 1000 meter

HEERENVEEN/HOOGBLOKLAND • Op het NK-Afstanden in Thialf in Heerenveen is Bryant Boogert nationaal kampioen op de duizend meter bij de junioren A geworden.

Al in de derde rit snelde de negentienjarige Hoogbloklander naar een nieuw persoonlijk record van 1:11.46. Zijn eerste volle ronde was de basis onder zijn eindtijd; iedereen beet zich hierop stuk.

Op de 500 meter pakte Bryant Boogert in 36.14 (eveneens een pr, na een opening van 10.16) het zilver. Met zijn prestaties plaatste hij zich voor het NK-sprint voor senioren op 24 en 25 februari.

Boogert reed ook nog de 1500 meter. Ook op deze afstand een persoonlijk record, dat hem de achtste plaats opleverde.