Wielerronde op Tweede Pinksterdag in de polder van Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De wielerronde van Hardinxveld-Giessendam wordt op Tweede Pinksterdag voor de 55e keer verreden. Er is een dagvullend programma vol spektakel in de polder van Hardinxveld-Giessendam.

Vanaf 2008 wordt de Wielerronde van Hardinxveld-Giessendam verreden in het buitengebied en wordt de ronde van 4,6 kilometer lang gekarakteriseerd door twee viaducten en het open poldergebied zonder beschutting tegen de wind. Hierdoor weet de organisatie zich ieder jaar verzekerd van een sterk podium.

Vorig jaar won het lokale talent Rick Versloot uit Hardinxveld bij de Junioren. Dit jaar staat hij opnieuw aan de startlijn, vastberaden om zijn titel te verdedigen. Na zijn keurige 14e plek in de Arno Wallaard Memorial in april, zijn veel ogen op hem gericht.

Ook de winnaar bij de Elite/Belofte van vorig jaar Nick van der Meer (Honselerdijk) meldde zich als een van de eerste bij de organisatie. ‘Het blijft een onwijs leuke en selectieve wedstrijd. Ben blij dat Hardinxveld-Giessendam ook dit jaar weer op de wielerkalender staat’. Hij zal het op moeten nemen tegen onder andere de broers Kevin en Jens van der Dool uit Hoogblokland en plaatselijk favorieten Arjan van de Minkelis en Arjen van Dijk.

De organisatie is blij ook dit jaar de ronde weer te kunnen organiseren. “Zolang we gebruik kunnen maken van dit parcours (gezien ontwikkelingen van bedrijventerrein ‘t Oog wat grenst aan het parcours) en de renners blijven in grote aantallen komen, hebben we koers. Heel veel bedrijven steunen ook het fietsen en zo’n evenement is toch ook leuk voor wat vertier toch?”, aldus Jan Goedhart die jarenlang zelf koerste en nu graag zijn tijd inzet voor de jeugd die nu fietst. De gemeente is bezig met ontwikkelingen van bedrijventerrein ‘t Oog, wat grenst aan het parcours. Dat maakt het voortbestaan van de koers op deze wijze onduidelijk.

De wielerdag start om 11.00 uur met de Nieuwelingen en Junioren (14-15 en 16-17 jarigen). Om 14.00 uur is er een koers voor regionale wielrenners met een Startlicentie en om 14.45 uur starten de Elite/Belofte renners met hun wedstrijd over 100 kilometer. De toegang is gratis.