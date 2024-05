David Vlot uit Oud-Alblas Nederlands kampioen dammen bij de welpen

18 minuten geleden

Sport 85 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUD-ALBLAS • Na een spannende damdag is Oud-Alblasser David Vlot zaterdag Nederlands kampioen dammen geworden.

De speler van damvereniging Alblasserdam won de eerste zes wedstrijden en na twee remisepartijen won hij de laatste ronden. Davids’ clubgenoten Levi Ruiter en Lucas Boer werden 12e en 23e.

De welpen van de Waardammers deden ook goede zaken met een tweede plaats voor Jurre Vonk een derde plaats voor Floris Tukker. Daniel van Vugt werd vierde.

Bij de meisjes werd Sara van der Wal knap vierde

David, Jurre en Floris zijn geplaatst voor het EK in Letland in augustus en het Wk in Polen in oktober.