• TTV Streefkerk in actie in Koudekerke.

TTV Streefkerk haalt kwartfinale op sterke bezet internationaal jeugdtoernooi

1 uur geleden

Sport 215 keer gelezen

KOUDEKERK/STREEFKERK • Het jeugdteam van touwtrekvereniging Streefkerk heeft de kwartfinales gehaald op een groot jeugdtoernooi in Koudekerk a/d Rijn.

Aan het toernooi namen maar liefst 31 ploegen uit diverse Europese landen deel. TTV Streefkerk eindigde in een poule van acht teams keurig als tweede. Dit betekende plaatsing voor de 1/8 finales. Hierin werd het Engelse Ballingstone knap verslagen.

In de kwartfinale moesten de Alblasserwaarders het opnemen tegen het sterke Ebersecken uit Zwitserland. Deze ploeg bleek net een maatje te groot voor TTV Streefkerk. Maar dat was geen schande, want Ebersecken werd ook de uiteindelijke winnaar van het toernooi.