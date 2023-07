Jens van den Dool in topvorm naar Ronde van Noordeloos

1 uur geleden

Sport 266 keer gelezen

HOOGBLOKLAND/NOORDELOOS • Sinds mei zit er geen rem op Hoogbloklander Jens van den Dool. De 24-jarige Jan van Arckel-wielrenner boekt met grote regelmaat een podiumplaats en zelfs de hoogste trede. Lukt hem dat maandagavond 7 augustus ook?.

“Dat zou mooi zijn. Ik mag inderdaad niet klagen. Het gaat goed op dit moment”, analyseert Jens van den Dool luchtigjes. “De laatste vijftien criteriums stond ik elf keer op het podium, waarvan vijf maal op plek één.”

Opmerkelijk, want eigenlijk had de commerciële medewerker binnendienst bij Prom’ss het fietsen op de weg wel min of meer gezien. “Na drie jaar Metec en twee seizoenen Delta Cycling besloot ik eind 2021 een stap terug te doen. Een profloopbaan zat er niet echt in. En toen ik eenmaal mijn HBO-opleiding had afgerond en ging werken nam de motivatie af. Corona deed er ook geen goed aan.”

Impact

De val van wielervriend Fabio Jakobsen in Polen was de grootste reden. “Klopt, dat had in de zomer van 2020 een flinke impact op onze familie. We kennen hem heel goed. Gelukkig is hij weer volledig hersteld. Nagenoeg gelijktijdig met de val van Fabio brak mijn vader al fietsend zijn nek en sloop de angst in mijn lichaam om vooral niet te vallen.”

Angst is sowieso een slechte raadgever en zeker op een racefiets. “”Bewust koos ik voor een volledig andere tak van de wielersport. Maar het mountainbiken viel tegen. Niet alleen de resultaten, maar vooral de afstanden die je moest rijden om aan een wedstrijd deel te nemen. Een fiets is duurder en als je iets stuk rijdt, ben je ook aan de beurt.”

Om in de voor mountainbike rustige zomermaanden toch bezig te zijn, kroop Jens weer op de vertrouwde fiets. “Het ging, boven verwachting eigenlijk, heel goed. Met af en toe nog wel een klassieker, maar vooral criteriums. Op een kleiner parcours en in smalle straten, waarin vaak op het lint wordt gereden. Ook een stuk minder nerveus. Het beviel mij uitstekend en, met dank aan mijn leidinggevenden, goed te combineren met mijn werk.”

Conditie

De lijn van 2022 zette Jens dus door. “In oktober nam ik rust om vervolgens in de wintercrosscompetitie conditie op te doen voor het voorjaar van 2023. Met af en toe een training bij De Mol in Dordrecht en veel kilometers op de weg, was de conditie in het voorjaar top. De concurrentie met veel Continental-renners was echter groot. Bovendien reed ik niet altijd even slim, dat ging vanaf mei een stuk beter.”

Een open deur, want vijf overwinningen in de afgelopen weken is een prestatie om over naar huis te schrijven. Ook zijn oudere broer Kelvin (27) heeft de smaak weer te pakken. “Samen rijden we naar de wedstrijd. Onze oma krijgt de gewonnen bloemen, die hoeft de laatste maanden niet meer naar een bloemist.”

Vakantie

In Noordeloos staan altijd sterke mannen op de deelnemerslijst. “We gaan het zien. Zelf heb ik nog maar één keer meegedaan, dat was in 2017 als eerstejaars elite/belofte. De daaropvolgende edities pasten niet in mijn agenda of werden afgelast wegens corona. Vorig jaar was ik niet fit genoeg en heb ik mij moeten afmelden. Maar deze editie ben ik erbij. Zeker weten. Een pracht rondje, met veel publiek en veel bekenden langs het parcours. Na Noordeloos ga ik met Kelvin en een vriend op vakantie naar de Franse Alpen. En ja, de fiets gaat natuurlijk mee.”