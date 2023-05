fotoreportage en korte video’s

Leerlingen De Bron uit Molenaarsgraaf twee keer Nederlands kampioen bij schooldammen

56 minuten geleden

Sport 233 keer gelezen

MOLENAARSGRAAF • Teams van christelijke basisschool De Bron uit Molenaarsgraaf zijn zaterdag Nederlands schooldamkampioen geworden bij zowel de welpen als bij de pupillen.

In Reeuwijk waren de welpen van De Bron heer en meester en lieten zij de concurrentie ver achter zich. Het podium was volledig voor scholen uit de gemeente Molenlanden: Samen op Weg uit Hoornaar eindigde op de tweede plaats en De Fakkel uit Goudriaan op de derde plaats.

In Hoornaar ging bij de pupillen zoals verwacht de strijd tussen De Fakkel en De Bron. Halverwege de dag troffen beide teams elkaar en na een zenuwslopende strijd trok De Bron aan het langste eind. Omdat beide teams alle andere wedstrijden wisten te winnen werd De Bron kampioen en eindigde Fakkel als de nummer twee.

De derde plaats was voor Samen op weg uit Hoornaar. (Ook bij de pupillen was het podium dus volledig voor scholen uit Molenlanden)De dammers van De Bron werden bij thuiskomst in Molenaarsgraaf als ware kampioenen onthaald. Met een rode loper en een podium werden ze nogmaals in het zonnetje gezet.