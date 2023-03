Ciska Stark uit Lexmond rijdt wereldrecord op 10 km bij dames 60+

LEXMOND/HEERENVEEN • Ciska Stark uit Lexmond heeft op donderdag 16 maart een nieuw wereldrecord gereden op de 10 kilometer schaatsen bij de dames 60+.

Ze reed haar record tijdens de Internationale Master World Record Races 2023 en rekende in een direct duel af met de vorige wereldrecordhoudster, Guylaine Larouche uit Canada. Zij is tevens haar vriendin.

“Ik reed een grote vierkamp, dus 500, 1500, 5000 en 10.000 meter”, vertelt Ciska. “Dan is de afsluitende 10 kilometer wel zwaar aan het eind van een tweedaagse.”

Het wereldrecord van de dames 60+ stond op 18.31 minuten en Ciska reeds donderdag naar een fraaie 18.19,47 minuten. Ciska: “Wel langzamer dan mijn eigen tijd van vijf jaar geleden, toen ik 17.57 reed, maar toen was ik nog jong en dat was een ‘losse’ 10 kilometer. Dat is toch wel wat anders dan met drie afstanden in de benen.”

De andere afstanden die Ciska deze week reed, waren ook haar beste van het seizoen. “Dus een mooie afsluiting! Echt heel blij mee!”