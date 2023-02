Arie de Koning stopt als voorzitter van Het Stekelbaarsje

ARKEL • Arie de Koning is vorige week gestopt als voorzitter van de Arkelse hengelsport vereniging Het Stekelbaarsje.

Twaalf jaren lang was hij de voorzitter van deze vereniging die hij met verve wist te leiden. Veel verbeteringen bracht hij aan om het de vissers in de eigen visputten uitermate naar hun zin te maken. Door zijn kennis van visstandbeheer in de praktijk te brengen floreert de vereniging al jaren met uitstekend viswater en goede vangsten. De vereniging dankte hem, als blijk van waardering, met diverse cadeaus voor zijn tomeloze inzet en er was uiteraard ook een bloemetje voor zijn echtgenote. Van de hengelsport federatie Midden Nederland ontving hij een zilveren speld voor de gedane inzet aldaar. Arie gaat wat gas terug nemen, maar blijft als vrijwilliger nauw betrokken bij het wel en wee van de vereniging.