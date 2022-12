Ameide JO13-1 winterkampioen

11 minuten geleden

Sport 48 keer gelezen

AMEIDE • Door alles te winnen in hun competitie is Ameide JO13-1 overtuigend winterkampioen geworden in de 1e klasse.

In de laatste competitiewedstrijd werd ook GDC JO13-1 aan de zegekar gebonden.