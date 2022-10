Golfclub Noordeloos kampioen

ma 31 okt 2022, 05:31

Sport

NOORDELOOS • Het eerste team van Golfclub Noordeloos is in de najaarscompetitie kampioen geworden in hun klasse.

De laatste wedstrijd werd weliswaar gewonnen door het thuisspelende Spandersbosch uit Hilversum, maar de tweede plaats (gedeeld met concurrent Weesp) was voor Noordeloos voldoende voor de titel.

Het totaal van 19 punten was een verbetering ten opzichte van vorig seizoen, maar te weinig om zich te plaatsen voor het kampioenschap tussen de tien clubs met de hoogste scores.