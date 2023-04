Recherche zoekt opvarenden binnenvaartschip in onderzoek dodelijke schietpartij Kinderdijk

KINDERDIJK • Het rechercheteam van de politie dat onderzoek verricht naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in een villa aan de Puntweg in Kinderdijk is nu, ruim twintig weken na het misdrijf, op zoek naar de opvarenden van een binnenvaartschip dat in de nacht van 1 op 2 december 2022 aan de pier bij de Puntweg heeft gelegen.

Tijdens de rechtszitting van een maand geleden bleek al dat er volgens een getuige opvallende zaken hadden plaatsgevonden die nacht rondom de pier en dat de politie geen naam had genoteerd van het binnenvaartschip dat daar in die nacht lag.

Meer duidelijkheid krijgen

Een woordvoerster van de politie legt dinsdag 25 april 2023 uit: “Uit onderzoek is gebleken dat in die bewuste nacht twee binnenvaartschepen daar aan de pier lagen. Met de kapitein en opvarenden van het ene schip is inmiddels contact geweest. Om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het schietincident willen de rechercheurs erg graag de opvarenden van het andere schip spreken. Dit tweede schip heeft mogelijk ook een personenauto op de pier getakeld.”

Auto uit een schip

De advocaat van de verdachte zei een maand geleden al dat hij verhalen had gehoord over een schip waaruit een auto werd gehaald. De advocaat kreeg daar pas iets over horen, toen hij daar actief naar had gevraagd bij justitie.

De advocaat: “Op de avond zelf, enkele uren voor de moord, is door een getuige, die met zijn bootje aan de privesteiger van de bewoonster lag, dat daar een hele tijd een grote boot manoeuvreerde en dat van die boot een zwarte VW Polo werd gehaald en vanuit het ruim een witte auto kwam. Die getuige vaart weg en komt terug en ziet tot zijn verbazing dat die boot er nog ligt, maar ziet ook dat die zwarte auto heen en weer rijdt.”

Doodlopende weg

“En die Polo gaat op een moment over de Puntweg naar de woning van mevrouw en blijft staan op de lus; een weggetje net voor de woning. Om kwart voor twaalf ’s avonds vertrekt de getuige. Op dat moment stond die auto nog steeds op de lus. Wie zat er in die auto? De Puntweg geeft alleen toegang tot drie woningen. Verder is het een doodlopende weg. Kortom: als je daar komt, ga je naar die woningen.”

“En om het nog iets unheimischer te maken: de getuige zegt dat het hem opviel dat de mensen die op de boot waren hem niet kwamen helpen, terwijl hij daar met pech lag. De getuige zegt: “Ik vond het uiteindelijk zo akelig worden, dat ik uit bescherming mijn zakmes heb gepakt, het touw door heb gesneden en weg ben gegaan.” Wat is daar met die zwarte Polo gebeurd, nog geen drie kwartier voordat de man werd neergeschoten?”

Doodgeschoten

In de nacht van 1 op 2 december 2022 vond in een woning aan de Puntweg een schietincident plaats waarbij enkele dagen later het 74-jarige slachtoffer uit Overijse (België) overleed. Het incident vond die nacht rond 00.30 uur plaats toen beide slachtoffers lagen te slapen. Eén of meer daders drongen de woning binnen, waarna het schietincident plaatsvond.

De man werd in zijn hoofd geschoten en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de woning was ook een vrouw aanwezig; zij bleef ongedeerd. De dader(s) gingen er daarna in onbekende richting vandoor. Er werden onder meer veel sieraden meegenomen. Een 77-jarige man uit Alblasserdam is op verdenking van betrokkenheid bij het incident toen aangehouden. De man wordt inmiddels verdacht van moord.

Onschuldig

Verdachte Cor de J. heeft deze week, vanuit de gevangenis, opnieuw laten weten onschuldig te zijn. Eerder zei hij tijdens de rechtszitting van vorige maand al onschuldig te zijn. De Alblasserdammer verwacht bij de volgende regiezitting in de rechtbank meer te kunnen verklaren.

Verder is er afgelopen week een opvallende verklaring binnengekomen van een persoon die vooralsnog anoniem wil blijven. De persoon gaat de beschikbare informatie op korte termijn delen met de verdachte en zijn advocaat, zo is deze week gemeld.

Schippersmedia

De getuigenoproep, waarbij specifiek naar een binnenvaartschip en de opvarenden wordt gezocht, wordt binnenkort ook gedeeld via schippersmedia zoals de Schuttevaer en de Binnenvaartkrant.

Peter Stam