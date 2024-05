Presentatie boekje 'Een eeuw dieselgemaal Polder Sliedrecht in Bleskensgraaf'

Nieuws

1 uur geleden

BLESKENSGRAAF • Onder grote belangstelling is vrijdag het boekje 'Een eeuw dieselgemaal Polder Sliedrecht in Bleskensgraaf' gepresenteerd. Dit gebeurde in het gelijknamige gemaal.