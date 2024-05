Moordverdachte Cor is er klaar mee; inhoudelijke behandeling schietpartij Kinderdijk uitgesteld tot oktober

ALBLASSERDAM • Cor de J. uit Alblasserdam, die wordt verdacht van de moord op een 74-jarige man, heeft het gehad met politie en justitie. Afgelopen week heeft hij de recherche naar eigen zeggen ‘uitgekafferd’. Verder heeft hij steeds meer het idee ‘erin geluisd’ te worden.

Dinsdag 30 april 2024 was de Alblasserdammer in de Rotterdamse rechtbank voor de zoveelste keer aanwezig bij een zogenoemde regiezitting. Daar werd bekend gemaakt dat de inhoudelijke behandeling van zijn zaak nog weer verder wordt uitgesteld. Het is nu de bedoeling dat de rechtszaak op 9 oktober 2024 inhoudelijk behandeld wordt. Dat is ruim 22 maanden na de dodelijke schietpartij in Kinderdijk.

Schietpartij

Cor de J. wordt verdacht van de moord op een 74-jarige man uit Overijsse (België). De moord vond plaats in een villa op de Puntweg in Kinderdijk. Cor, die een hechte vriendschap met de bewoonster had en klusjesman bij haar was, zou jaloers zijn geweest op de nieuwe vriend van mevrouw. Ook werden er veel sieraden meegenomen. De bewoonster zei in eerste instantie geen idee te hebben wie er verantwoordelijk is voor de moord. Een aantal dagen later verklaarde de Kinderdijkse bij de politie dat ze toch weet wie het heeft gedaan: Cor de J.

Pistool spoorloos

De J. werd een paar dagen na de schietpartij in Kinderdijk in Limburg bij zijn vriendin opgepakt en zijn huis in de Eksterstraat in Alblasserdam werd binnenstebuiten gekeerd. Het 9mm-pistool waarmee het slachtoffer is neergeschoten is nog altijd spoorloos, net als de sieraden die in die nacht zijn gestolen uit de villa in Kinderdijk.

Ganzen verjagen

De Officier van Justitie vertelde dinsdag dat alles gereed is voor de rechtszaak. Het schotrestenonderzoek is ook afgerond. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn in de afgelopen week nog drie verhoren geweest. Verdachte Cor de J., de Kinderdijkse villabewoonster en haar huishoudster werden bevraagd. Het ging daarbij onder meer over de verklaring van De J. dat hij wel eens met een vuurwapen bij de villa aan de Puntweg schoot om ganzen en eenden te verjagen en dat de aangetroffen schotresten mogelijk daarvan afkomstig zijn.

Naar aanleiding van het verhoor heb ik geen aanleiding gezien om nog een vervolgonderzoek te laten doen

Vaag

“Naar aanleiding van het verhoor heb ik geen aanleiding gezien om nog een vervolgonderzoek te laten doen. Het verhaal er omheen van de heer De J. is dermate algemeen, vaag en niet concreet genoeg, dat het Nederlands Forensisch Instituut daar, mijns inziens, iets over zou kunnen zeggen op activiteitenniveau. Meneer verklaart over langere periode te hebben geschoten en dat hij daarna ook nog allerlei andere handelingen heeft verricht. Nu is het zo dat, hoe vaker je andere handelingen verricht, hoe lastiger het is om te zien hoe sporen ergens terecht zijn gekomen.”

‘Zondebok’

De rapportage van het Pieter Baan Centrum is ook gereed. Cor de J. is wekenlang onderzocht in de psychiatrische observatiekliniek. Inmiddels is hij weer terug in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel. De J. geeft aan het gehad te hebben met politie en justitie. Volgens de Damdorper is er sprake van corruptie en zoeken ze een ‘zondebok’ voor de dodelijke schietpartij in Kinderdijk.

Niets te zeggen

Aan het einde van de regiezitting in Rotterdam kreeg De J. van de rechter het woord. De Alblasserdammer zei: “Ik heb helemaal niets te zeggen na 515 dagen zitten. Ik was verplicht om te komen, anders was ik niet gekomen.” De rechter merkte op dat de zeventiger niet verplicht was om te komen. Wel is hij verplicht om bij de inhoudelijke behandeling van de zaak op 9 oktober 2024 aanwezig te zijn in de rechtbank van Dordrecht.

Uitspraak

Omdat het vanwege de drukke agenda’s van de rechtbank en de advocaten niet mogelijk is de zaak eerder te behandelen, zal er nog één keer een pro forma-zitting worden gehouden. Dit is een formaliteit omdat de behandeling van de zaak nog langer dan drie maanden duurt. Op 15 juli wordt de zaak dus besproken in de Dordtse rechtbank, maar de verwachting is dat daar niet veel meer beslist gaat worden dan dat de verdachte vast blijft zitten en in oktober voor gaat komen. Verwacht wordt dat er ongeveer één dag nodig zal zijn om de zaak inhoudelijk te behandelen. Daarna gaat de meervoudige kamer van de rechtbank over de zaak nadenken en een vonnis schrijven. Meestal wordt er twee weken na de behandeling van de zaak uitspraak gedaan.

‘Geen jaloezie’

Cor de J. ontkent nog steeds iets met de moord te maken te hebben. Ook was er volgens hem geen sprake van jaloezie, omdat hij qua relatie niet bij mevrouw past. Wel hadden de twee, wat Cor betreft, een hechte vriendschap. De Alblasserdam zegt dat hij geen enkele reden had om de nieuwe vriend van mevrouw, die onder meer directeur bij het directoraat-generaal ‘mededinging’ in Brussel is geweest, dood te schieten.

Ik weet uit welke hoek de wind waait, maar daar mag ik niets over zeggen

Camerabeelden

Justitie denkt daar anders over. Volgens het Openbaar Ministerie wijst alles erop dat Cor de J. in de bewuste nacht van 1 op 2 december 2022 de woning aan de Puntweg is binnengedrongen, om daar de 74-jarige man uit Overijsse, die bij de bewoonster in bed lag, van dichtbij dood te schieten. De J., die veel bij de Kinderdijkse vrouw kwam, zou dit gedaan hebben vanuit jaloezie. De bewoonster wijst De J. aan als dader en op camerabeelden is rond het tijdstip van de schietpartij, de bus van De J. rijdend te zien op de Veerdam. Dat is één straat bij de Puntweg vandaan. Op andere camerabeelden is te zien dat de De J. die nacht eerst richting Nieuw-Lekkerland rijdt, daar na een paar minuten keert en richting Alblasserdam rijdt. Justitie vermoedde dat De J. in die tijd het vuurwapen heeft ‘gedropt’.

Geen keus

Dagenlang is er naar een wapen gezocht, maar tot op heden is er geen moordwapen gevonden. Dat de bewoonster hem aanwijst, is volgens De J. verklaarbaar: “Ik weet uit welke hoek de wind waait, maar daar mag ik niets over zeggen. Mevrouw heeft geen keus. Ze moet mij aanwijzen,” zo vertelde De J. in augustus.

