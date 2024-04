Molenlanden overweegt hoger beroep in zaak schadevergoeding vanwege vertraging woningbouw in Langerak

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat mogelijk in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter, die vindt dat de gemeente ruim 119.000 euro moet betalen omdat de behandeling van een bestemmingsplanwijziging traag verlopen is.

De kwestie heeft een lange voorgeschiedenis. Een inwoner van Langerak kreeg in februari 2010 toestemming van de toenmalige gemeente Liesveld om de twee woningen langs de Lekdijk te bouwen. Er werden door de gemeente Liesveld destijds geen maximale maten genoemd van de woningen die gebouwd mochten worden.

Duurde lang

De man zette de twee bouwkavels in 2011 te koop voor in totaal 975.000 euro. Het bestemmingsplan zou snel worden aangepast, waarna de bouw zou kunnen starten. Maar dat gebeurde niet. Pas in 2018, toen Liesveld al opgegaan was in de gemeente Molenwaard, was de aanpassing in het bestemmingsplan gereed.

Daarin stond de voorwaarde dat de woningen maximaal een inhoud van 1000 kubieke meter zouden mogen hebben. Daardoor heeft de man de vraagprijs van de kavels naar beneden moeten bijstellen. Hij diende daarop een schadeclaim in van 1,3 miljoen euro.

Oordeel van de rechter

De rechter oordeelde onlangs dat die claim niet toegewezen zal worden, maar de gemeente moet wel een schadevergoeding betalen omdat het te lang geduurd heeft voordat het bestemmingsplan aangepast was.

Er moet door de gemeente dus alleen een vergoeding betaald worden vanwege zogenaamde vertragingsschade. De ruim 119.000 euro die betaald moet worden, wordt overigens gedekt door een verzekering die gemeente hiervoor afgesloten heeft.

Mogelijk hoger beroep

De gemeente onderzoekt momenteel de uitspraak en overweegt hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak. Dat blijkt uit de antwoorden die het gemeentebestuur geeft op vragen die hierover zijn gesteld door het CDA.

Op dit moment is ook nog niet bekend of de eisende partij in hoger beroep gaat.