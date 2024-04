Wijkagent Piet op bezoek bij OBS de Ammers

GROOT-AMMERS • Wijkagent Piet Tijssen heeft in het kader van het thema ‘beroepen’ een bezoek gebracht aan groep 1/2 van OBS de Ammers.

Hij vertelde de leerlingen over zijn werkzaamheden, wat hij allemaal bij zich draagt, welke dieren de politie helpen en van welke vervoersmiddelen de politie gebruik kan maken.

Vlak voor agent Piet vertrok, mochten de leerlingen nog even in de politiewagen kijken en ging de sirene aan. Het was heel leuk en leerzaam.