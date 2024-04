Zwemseizoen gaat van start bij Zwembad Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Het nieuwe zwemseizoen bij Zwembad Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland start op maandag 29 april.

Bezoekers zijn dan vanaf 12.00 uur welkom om een duik te nemen in de verwarmde buitenbaden.

De afgelopen tijd heeft het zwembad een flinke metamorfose ondergaan: alle baden zijn voorzien van nieuwe coating en de gebouwen zijn netjes geschilderd. Ondertussen zijn de vrijwilligers van de onderhouds- en groenploeg druk bezig geweest om het terrein netjes te maken.

En op het gebied van duurzaamheid is er eveneens veel gebeurd: op de daken van de kleedkamers liggen zonnepanelen, de douches worden verwarmd via energiezuinige geisers en de baden krijgen binnenkort een afdekking om de warmte vast te houden.

Ook de ondernemers van Nieuw-Lekkerland laten zich niet onbetuigd. Vorige week was Ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland te gast in het zwembad en werden twee grote borden met namen van sponsoren onthuld. De Lekkerlandse bedrijven ondersteunen het zwembad financieel of in natura en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van deze essentiële buitensportvoorziening voor jong en oud.

Op 1 mei is er een feestelijke seizoensopening in Zwembad Schoonenburg. De toegang is die dag gratis voor iedereen. Zwemabonnementen voor seizoen 2024 zijn nog verkrijgbaar via www.zwembad-schoonenburg.nl. Tot en met 1 mei geldt 10 procent voorverkoopkorting bij aanschaf van een abonnement.