Aspergediner Kiwanis Alblasserwaard: smaakvolle avond voor het goede doel

10 minuten geleden

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Kiwanis Club Alblasserwaard organiseerde afgelopen zaterdag het jaarlijkse aspergedine. Dat is een avond die niet alleen in het teken stond van culinaire hoogstandjes, maar ook van generositeit en gemeenschapszin. Dit jaar was het goede doel Quiet Drechtsteden, een organisatie die zich inzet voor huishoudens die te maken hebben met armoede.

Het evenement, dat plaatsvond in een sfeervol ingerichte zaal in restaurant Kampanje in Hardinxveld-Giessendam, trok vele bezoekers die genoten van de heerlijke aspergegerechten, bereid door lokale chefs. De avond werd verder verrijkt met livemuziek en een loterij, waarbij schitterende prijzen gewonnen werden.

De opbrengst van het diner was overweldigend. De opbrengst was 3645 euro. De president van Kiwanis, die de cheque overhandigde aan Quiet Drechtsteden, benadrukte het belang van de gemeenschap en de kracht van samenwerking.

Quiet Drechtsteden gaf aan dat de donatie een significante impact zal hebben op hun werk en de levens van velen zal verbeteren.