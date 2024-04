Inwoner Kinderdijk komt met eigen plan tegen parkeeroverlast: ‘Het werkt!’

KINDERDIJK • Inwoner Johan Velthuizen van Kinderdijk heeft een plan bedacht tegen de parkeeroverlast van toeristen in zijn dorp. Met een QR-code bij het parkeervak voor zijn woning geeft hij uitleg over de parkeerregels. Zijn conclusie: het werkt.

Johan is kritisch op de aanpak die de gemeente Molenlanden gekozen heeft om de parkeeroverlast tegen te gaan. Vorig jaar zijn er enorme borden geplaatst met daarop ‘herhaling vergunning-houders’. Johan: “Maar de toerist ziet blijkbaar alleen de grote P van parkeren, of ziet het bord helemaal niet, omdat men een parkeerplek zoekt.”

Er staan vaak geen borden

“Maar ook staan er bij de meeste parkeerplaatsen helemaal geen borden”, vervolgt Johan. “Dus wordt er volop fout geparkeerd. En sinds het seizoen is begonnen hebben we twee keer de BOA’s langs zien komen. Een keer op 14 maart toen het vergunning parkeren nog niet was ingegaan en twee weken later nogmaals, waarbij alleen waarschuwingen werden uitgedeeld.”

Maar ook het vergunning parkeren en bekeuren lossen het probleem volgens Johan niet op. “Want dan krijgt een foutparkeerder wel een bekeuring, maar dan blijft de auto staan en is de parkeerplaats vervolgens de komende uren gewoon niet beschikbaar voor bewoners.”

Goed informeren

Uiteindelijk blijven er volgens de inwoner van Kinderdijk nog twee mogelijkheden over: wegslepen van voertuigen of ervoor zorgen dat de toerist de juiste informatie krijgt. Johan: “Wegslepen schijnt qua kosten niet te kunnen, maar de toerist goed informeren, moet met de huidige techniek toch niet zo moeilijk zijn, dacht ik.”

Hij is hierover in overleg gegaan met de gemeente en presenteerde een plan om bij iedere parkeerplaats een klein bordje met de tekst ‘parkeerinformatie’ te plaatsen, met daaronder een QR-code die verwijst naar de juiste informatie in diverse talen.

Zelf maar een bord geplaatst

Na een enthousiaste eerste reactie hoorde hij niks meer. Johan: “Om de proef op de som te nemen heb ik nu zelf een groot bord van 60 bij 80 cm laten bedrukken en dit aan mijn tuinhek bevestigd bij de parkeerplaats en gekoppeld aan een webpagina met alle parkeerinformatie in diverse talen.”

“En jawel, het werkt zoals verwacht, sinds het plaatsen van het bord is er geen enkele toerist meer op deze parkeerplaats blijven staan en ook langslopende toeristen die elders geparkeerd stonden, liepen na het scannen van de QR code terug naar hun auto om deze te verplaatsen richting de parkeerplaats van IHC of naar één van de andere locaties aangeven op de website.”

Blij met ideeën voor de leefbaarheid

Navraag bij de gemeente Molenlanden leert dat er wel degelijk interesse is voor dit idee. “We zijn blij met inzet en aandacht voor alle ideeën die de leefbaarheid in Kinderdijk vergroten. Zeker waar het over parkeren gaat, waar we de afgelopen jaren meerdere maatregelen voor hebben genomen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Molenlanden.

“We hebben dan ook zeker interesse in de resultaten van de proef met de QR-code. We hebben vaker met inwoners zoals de heer Velthuizen aan de keukentafel gezeten. En blijven dat graag doen. Over de resultaten van deze specifieke proef maken we binnenkort een afspraak, want we vinden het zeker waard om dit te onderzoeken.”