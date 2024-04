CDA-motie van treurnis over traject windturbines Molenlanden krijgt geen steun: ‘Nu niet het moment om in grijpen’

MOLENLANDEN • Het CDA heeft bepaald geen hoge pet op van de bewonersparticipatie bij de plannen voor de mogelijke plaatsing van windturbines in Molenlanden. Wout de Jong zadelde het college maandagavond met een motie van treurnis op, maar dat was voor de andere fracties een brug te ver.

Dat de eerste ronde van de bewonersparticipatie ondermaats is geweest, daarover is politiek Molenlanden het eens. Maar de motie van treurnis kwam op een slecht moment, meende de overgrote meerderheid.

“Juist nu de uitkomsten van de inwonersenquête over de windturbines bijna klaar zijn”, bestempelde Mario de Lijster (Doe mee!) de motie als voorbarig. Arno van den Hof (VVD) kon -net als Leo Timmer van de ChristenUnie- ‘het verhaal van het CDA goed volgen’. “Alleen is het proces er nu niet mee geholpen. We moeten er kritisch naar blijven kijken, maar het is nu niet het moment om in te grijpen.”

“Er is geen basis voor treurnis”, meende verantwoordelijk wethouder Jan Lock, “behalve dat de start van het traject niet ideaal is geweest.” Om er aan toe te voegen: “Het RES-team doet z’n stinkende best er iets moois van te maken.”

Kwaliteit voor tijd

Eerder in de vergadering, tijdens het vragenhalfuur, riepen de collegepartijen Doe mee!, SGP en VVD wethouder Lock op de betrokken werkgroepen de tijd te geven die nodig is om de uitkomsten van de enquête te kunnen verwerken. “Dat kan niet op één avond op basis van voorlopige uitkomsten. Kwaliteit voor tijd”, bracht Mario de Lijster (DM) in.

Wethouder Jan Lock zei de boodschap te hebben begrepen. “Ik zal de maximale ruimte zoeken die er is en uw vraag stevig bij het RES-team neerleggen. Meer kan ik op dit moment niet toezeggen.”