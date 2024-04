• Beeld van het zware verkeer op het smalle Sluis in Groot-Ammers.

Wethouder Molenlanden in gesprek met politie en OM over flitspalen: ‘Maar heb er geen hoge verwachtingen van’

1 uur geleden

MOLENLANDEN • Wethouder Maarten van Helden wil op verzoek van CDA, SGP en Progressief Molenlanden ‘best in gesprek’ met politie, OM en (op verzoek van de VVD) Vereniging van Nederlandse Gemeenten of er mogelijkheden zijn tot het inzetten van mobiele flitspalen of andere methoden op plekken waar te hard wordt gereden. “Maar ik heb er geen hoge verwachtingen van”, wenste Van Helden een reële toon aan te slaan.

Als uitvloeisel van de verkeersoverlast op Voorstraat en Sluis in Groot-Ammers dienden de drie partijen een motie in. De overige fracties stonden niet te trappelen om deze te omarmen, omdat de uitvoering niet haalbaar wordt geacht. “Een waardevolle discussie, maar een zinloze motie”, aldus Wilma de Moel (Doe mee!).

Na de toezegging van de wethouder in gesprek te gaan met politie, OM en VNG trok Jan Arie Koorevaar (CDA) de motie in. De uitkomsten van het gesprek zullen worden meegenomen in de Mobiliteitsvisie, die de gemeenteraad komend najaar bespreekt.