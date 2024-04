Feestelijke versiering van ‘Het Wiegje van Beatrijs’ bij Kinderdijk vanwege Koningsdag

KINDERDIJK • Het bronzen beeld ‘Het Wiegje van Beatrijs’, gelegen in het water bij de ingang van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk, wordt ter gelegenheid van Koningsdag op zaterdag 27 april op een bijzondere wijze versierd.

Het verhaal achter ‘Het Wiegje van Beatrijs’ dateert uit de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Tijdens een grote storm, zo vertelt de legende, is een baby met wiegje in het water geraakt en op miraculeuze wijze door een kat gered die het drijvende wiegje in balans hield. Dit beeld is een eerbetoon aan de veer- en overlevingskracht van het Nederlandse volk in de strijd tegen het water en is een initiatief van Stichting Wiegje Beatrijs Kinderdijk.

Bezoekers kunnen in het weekend van Koningsdag (op zaterdag en zondag) ervaren hoe dit beeld in het teken staat van deze nationale feestdag.

Naast het versierde ‘Wiegje van Beatrijs’ zullen verschillende bezoeklocaties in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk op Koningsdag oranje kleuren. Ook kunnen bezoekers aanstaande zaterdag genieten van een smakelijke oranje tompouce in het Kinderdijk-café (Nederwaard 1b) en in de Kinderdijk Kiosk (Molenstraat 236).

Een bezoek aan de molens van Kinderdijk en het Wiegje van Beatrijs is eenvoudig te boeken via www.kinderdijk.nl.