Klachten parkeeroverlast Kinderdijk behoren nog niet tot het verleden: ‘Maar we willen ze tot een minimum beperken’

16 minuten geleden

Nieuws











MOLENLANDEN • Klachten over parkeeroverlast in Kinderdijk zullen er voorlopig wel blijven, is de verwachting van Molenlanden-wethouder Maarten van Helden. Hij zei dat maandagavond naar aanleiding van vragen van SGP-raadslid Wietse Blok.

Reden is onder meer dat het transferium Kinderdijk in Alblasserdam nog altijd niet klaar is. “Maar het gaat wel om incidenten, die we tot een minimum trachten te beperken”, aldus Van Helden, die de gemeentelijke boa op piekmomenten mogelijk extra wil inzetten.