Simav herstelt bezoekmolen in Streefkerk in de oude staat

STREEFKERK • Molenstichting Simav is druk bezig met het herstellen van de Achtkante Molen in Streefkerk.

Op het erf van de Achtkante Molen herrijst binnenkort een schuur zoals die er ooit gestaan heeft. Ook wordt het ‘gemak’, ofwel de ‘plee’ in ere hersteld. Tevens wordt de boenstoep vernieuwd.

De oplevering van de schuur wordt in oktober 2024 verwacht.

Afgelopen maanden is er ook hard gewerkt aan het vernieuwen van het gevlucht, de wieken. Het rietdek staat op de planning van voorjaar 2025. Deze vernieuwingen zijn mogelijk gemaakt door subsidie van de afdeling toerisme en cultuur van de Provincie Zuid-Holland, de Rabobank, Molenstichting Simav en de vrijwilligers van deze stichting.

Simav is de eigenaar van de Achtkante Molen. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en Den Hâneker ondersteunden deze aanvraag.

In mei 2023 werd de Achtkante molen officieel geopend voor publiek. Lange tijd na de bewoning werd de molen gebruikt als recreatieverblijf. Daar kwam verandering in doordat Molenstichting Simav de molen van binnen herinrichtte en toegankelijk maakte voor publiek. Dit was mogelijk dankzij onder meer een legaat. “Door herinrichting van het molenerf gaan oude tijden nog meer spreken en houden we het verleden levend voor de komende generaties”, meldt de Simav.

De Achtkante molen is te bezoeken op vrijdag en zaterdag. Voor meer info: www.simav.nl.