Sjoelen in de Amandelhof in Bleskensgraaf weer opgestart

BLESKENSGRAAF • Het sjoelen in De Amandelhof in Bleskensgraaf is weer opgestart.

De activiteit heeft geruime tijd stilgelegen, nadat er in coronatijd mee gestopt moest worden, maar nu kunnen de bewoners van de Amandelhof weer meedoen.