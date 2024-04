Eerste evaluatie diftar in Molenlanden: 29 boetes en Waardlanden heeft ‘moeite met luieraanbod’

MOLENLANDEN • 459 huishoudens die veel meer afval aanbieden dan gemiddeld, 29 boetes voor het plaatsen van afval naast de containers en Waardlanden die moeite heeft om het aanbod van de babyluiers op de milieustraten in goede banen te leiden. Dat zijn enkele belangrijke conclusies na de eerste maanden diftar in Molenlanden.

Diftar staat voor het gescheiden aanbieden van afval, waarbij betaald moet worden voor het restafval. Sinds de invoering op 1 januari zijn er verschillende hobbels en problemen die de nodige aandacht vergen.

Geen inwonersportaal

Zo bleek eind vorig jaar, toen de voorbereidingen voor diftar in volle gang waren, dat er geen rekening gehouden was met een inwonerportaal. Oftewel: het is voor huishoudens niet mogelijk om de zogenaamde ledigingsgegevens in te zien.

Molenlanden heeft inmiddels besloten om zo’n belastingportaal te implementeren, waarbij deze gegevens zichtbaar zijn voor de gebruikers. Er wordt op dit moment aan gewerkt. Zolang dit portaal nog niet in de lucht is, kunnen inwoners de gegevens van hun restafvalaanbiedingen telefonisch opvragen bij Waardlanden.

Aantal aanbiedingen

Waardlanden houdt het aantal aanbiedingen door inwoners bij. Uit de cijfers tot 3 maart, dus na ruim twee maanden, blijkt onder meer dat 459 huishoudens die gebruik maken van de ondergrondse containers, al meer dan 20 maal afval hebben aangeboden. Omgerekend is dat veel meer dan het verwachte gemiddelde van in totaal 28 legingen op jaarbasis.

Voor de minicontainers heeft Waardlanden de verwachting dat die gemiddeld zeven keer per jaar zal worden aangeboden.

Inwoners die meer aanbieden dan het verwachte jaaraantal, krijgen een brief om hen te waarschuwen dat zij fors meer moeten betalen als zij zoveel afval blijven aanbieden.

29 boetes voor bijplaatsingen

Waardlanden heeft een handhavingsteam opgericht, bestaande uit vier personen, die toezicht houden op bijplaatsingen in de buurt van (ondergrondse) containers. Zij mogen afval controleren op adresgegevens. Als zij de eigenaar van het afval kunnen achterhalen, ontvangt de inwoner een boete van 206,50 euro per overtreding. In Molenlanden zijn er in de eerste twee maanden van het jaar 29 boetes uitgedeeld.

Afval van ideële organisaties

Het nieuwe beleid betekent ook dat sponsorregelingen moesten worden aangepast. Ideële, maatschappelijke en educatieve initiatieven konden tot die tijd gratis afval en grondstoffen aanbieden. Organisaties zijn inmiddels op de hoogte gesteld, maar Waardlanden heeft nog geen ervaringen opgedaan met de nieuwe regeling voor deze organisaties.

Inwoners maken veel gebruik van de gratis faciliteiten op de milieustraten voor babyluiers. De vraag is naar voren gekomen of inwoners ook incontinentiemateriaal op die manier kunnen aanbieden. Het bestuur van Waardlanden moet hierover nog een besluit nemen. Op dit moment verzamelt Waardlanden meer informatie over inzameling van incontinentiemateriaal en data om het besluit goed voor te bereiden.

Veel babyluiers

Op dit moment brengt de grote toevoer van de babyluiers bij de milieustraten al veel uitdagingen met zich mee. Waardlanden heeft moeite om het aanbod van de babyluiers op de milieustraten in goede banen te leiden.

Ook de containers met een geel deksel hebben nog aandacht nodig. Inwoners kregen in het verleden deze containers als zij niet mobiel genoeg zijn om naar een ondergrondse container te lopen. Er zijn veel reacties gekomen over het plan om met deze containers te stoppen. De gemeenten bespreken met Waardlanden of deze ‘gele’ containers deel uit blijven maken van het nieuwe inzamelingssysteem.

Een meer uitgebreide evaluatie van diftar in Molenlanden volgt later in het jaar.